شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد يتحدث عن المحركات الـ10 للمستقبل المصري بجامعة القاهرة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم جامعة القاهرة، لقاء مفتوح لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مع الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، غدا الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى.
ويتحدث «سعيد» خلال اللقاء عن «المحركات العشرة للمستقبل المصري».
وأكد الدكتور الخشت، أن اللقاء يأتي في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يأتي ضمن مشروع الجامعة القومي لتطوير العقل المصري.
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