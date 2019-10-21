شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعلن الانتهاء من صرف الحد الأدني للأجور قبل نهاية اكتوبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الانتهاء من صرف الحد الأدنى للأجور بالمحافظة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ليتضمن فروق مرتبات الـ 4 أشهر اعتباراً من أول يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الجاري مع صرف مرتبات شهر نوفمبر القادم في موعدها شاملاً الحد الأدني للأجور، للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بمحور العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري في مصر كأولوية أولى بأن جعلته أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 باعتبار أن العدالة الاجتماعية هي أحد مقومات بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال تحقيق المساواة في فرص التعليم والصحة والعمل، وتحقيقاً لذلك أصدرت الدولة المصرية العديد من القرارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وأعقبة ترقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصدرت خلال السنوات الأخيرة بعلاوات استثنائية بخلاف العلاوات الدورية المقررة وفقاً لقانون الخدمة المدنية للمخاطبين به وغير المخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016م.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات بالمحافظة، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشؤون المالية.