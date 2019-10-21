شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة يوجه رسالة إلى حسن نصر الله بعد هجومه على تظاهرات لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن قرارات حكومة سعد الحريري، التي أعلنت اليوم الاثنين، على خلفية تظاهرات لبنان، جيدة، وبعضها صدر من قبل وكان يجب تنفيذها.

وتابع السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تنفيذ قرارات حكومة سعد الحريري تحتاج إلى مصداقية، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي الذي يفتقر إليه لبنان منذ فترة كبيرة»، مطالبا باتخاذ الحكومة قرارا والبرلمان بعقد اجتماعات مفتوحة لإضفاء المصداقية، كما طالب بتشكيل حكومة جديدة مصغرة برئاسة الحريري، لا يزيد عدد أعضائها عن 14 وزيرا.

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وأكد أهمية الالتفات إلى وحدة الشعب اللبناني حول أهدافه الوطنية، بعيدا عن لغة الطائفية، مشيرا إلى أن بعض أنصار حزب الله وحركة أمل عبروا عن استيائهم من الأوضاع اللبنانية بالمشاركة في التظاهرات، معلقا «ما يحدث في لبنان لحظة وطنية تاريخية».

وحول رفض المتظاهرين قرارات الحكومة بعد كلمة الحريري قال سنيورة «هناك خلافات داخل حكومة الحريري، والشعب يرفض الطائفية، واتحاد المتظاهرين بشرة خيرة يجب البناء عليها».

ووجه السنيورة رسالة إلى حسن نصر الله، رئيس حزب الله، بعد تصريحاته المهاجمة للتظاهرات قائلا: «عليه إدراك أن جماعته التي كان يرتكز إليها دائما، شاركت هي الأخرى في بعض ساحات التظاهر، ما يحدث يجب أن يكون درسا للجميع».