شكرا لقرائتكم خبر عن «أرسيف» للتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية يطلق تقريره لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «Arcif» أحد مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» للإنتاج والمحتوى العلمي عن ورود اسم الدكتور عادل عبدالغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ضمن أعلى 5% من المؤلفين الذين تم الاستشهاد بمقالاتهم العلمية، من أصل «13 ألف مؤلف» ضمن أكثر من «105 مؤلف» تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية وذلك من مجموع تقارير معامل «أرسيف» التي تغطي الفترة من 2012 / 2017.

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جاء ذلك في التقرير السنوى الرابع للمجلات الذي أطلقه معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «أرسيف ARCIF» للعام 2019، وهي إحدى مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» للإنتاج والمحتوى العلمي خلال الملتقى العلمي الذي أقيم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت خلال شهر أكتوبر الجاري تحت عنوان «مؤشرات الإنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي في التحولات الرقمية للتعليم الجامعي العربي».

يذكر أن معامل «أرسيف» قام بجمع ودراسة وتحليل ما يزيد عن (4300) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، صادرة عن أكثر من (1400) هيئة جامعية وعلمية أو بحثية في (20) دولة عربية، ونجح منها (499) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل «أرسيف» في تقرير 2019، وأعلنت في تقريرها اختيار د. عادل عبدالغفار ضمن قائمة أعلى 5% مؤلف يتم الاستشهاد بمؤلفاتهم ضمن مجموع تقارير معامل «أرسيف» التي تغطى الفترة من 2012 -2017.

جدير بالذكر أن معامل «أرسيف» للتأثير والاستشهادات المرجعية العربى يخضع لإشراف «مجلس الإشراف والتنسيق» الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية وهي: (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية/ فرع الخليج)، بالإضافة إلى لجنة علمية تضم خبراء وأكاديميين ذوى سمعة عالمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.