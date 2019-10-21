شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 4 مراكب مخالفة تستخدم «الجر وشباك محظورة» للصيد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم مسؤولو محميات البحر الأحمر صيادي محافظة السويس بأنهم يرتكبون مخالفات قانونية تهدد البيئة البحرية والشعاب المرجانية والأسماك الملونة داخل نطاق محميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر من خلال الحصول على تراخيص صيد من فرع هيئة الثروة السمكية بالسويس للصيد بمنطقة الغردقة وداخل المحميات الطبيعية.

ورصدت الدوريات البحرية التابعة لجهاز محميات البحر الأحمر ٤ مراكب صيد مخالفة تقوم بالصيد في مناطق المحميات الطبيعية باستخدام شباك النايلون والسبيب ذات الفتحات الضيقة من خلال حرفة الصيد بالجر بالمحالفة لقانوني المحميات الطبيعية والبيئة، وأنه جاري التنسبق مع مسؤولي هيئة الثروة السمكية بالسويس لضبط هذة المراكب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مراكب الصيد المخالفة التي تم رصدها والتي تبين أنها من السويس.

Advertisements

وأكد مسؤولو محميات البحر الأحمر أن هناك قرار بحظر استخدام شباك النايلون والسبيب في عمليات الصيد في البحر الأحمر ويتم مصادرة المركب والمعدات وإحالة الصيادين للنيابة وتغريمهم غرامات مالية ضخمة، مؤكدين على أن هناك دوريات بحرية يوميا لمراقبة مناطق المحيات من باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر.

إلى ذلك، حذرت جمعيات حماية البيئة البحرية بالغردقة من وجود عمليات صيد جائر من صيادين من السويس بشباك النايلون والسبيب المحظور استخدامها محذرين من أن أعمال الصيد المخالف تتسبب في تدمير وتحطيم الشعاب المرجانية، ومخالفة لقانوني البيئة والمحميات الطبيعية، حيث تم رصد عدد من مراكب الصيد من خارج محافظة البحر الاحمر بالصيد في مناطق المحميات الطبيعية باستخدام شباك النايلون المخالفة خلال الأيام الماضية.

وطالب العاملون في حماية البيئة البحرية والغوص بتدخل الأجهزة المختصة لمواجهة ووقف هذه الظاهرة الخطيرة ووضع الطرق المناسبة للحد من الصيد الجائر بالبحر الأحمر لأن البيئة البحرية ملك للأجيال القادمة ويجب علينا حمايتها والحفاظ عليها وعلى النظام البيئي بها، ويجب على كافة الجهات المعنية مراقبة أعمال وطرق الصيد وتطبيق كافة القوانين على القائمين بأعمال الصيد، الذين لا يعيرون أي اهتمام بالبيئة البحرية أو حتى مصلحتهم الشخصية في الحفاظ على الأسماك والحياة البحرية التي هي رصيدهم لمستقبل تلك المهنة.