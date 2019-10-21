شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضايا الدولة تنظم سلسلة ندوات بمناسبة انتصارات أكتوبر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، غدا الثلاثاء بالتنسيق مع مركز النيل الاعلامى بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات سلسلة من الندوات بمناسبة انتصارات أكتوبر. Advertisements ومن المقرر أن يحاضر اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، خلال هذه الندوات.

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