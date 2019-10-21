شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: التعامل مع ملف التسويات يتم وفق القانون والعبرة بالكفاءة وحاجة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى أن ملف التسويات يتم التعامل معه وفق القانون والعبرة فيه بالكفاءة وحاجة العمل من خلال لجان متخصصة على مستوى رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة كل فى مجال اختصاصه.

وقال طايع، فى بيان صحفى، أما ما يتصل بملف تحسين الأحوال العلمية والمالية والمعيشية للأئمة فيجرى تنفيذ الموضوع فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية على أسس مدروسة وعادلة، فى ضوء الموارد الذاتية للوزارة، وسيتم الإعلان عن ذلك فور انتهاء الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة، وكل ما يتم تداوله على بعض المواقع سواء من المبالغ المقترحة أم آليات التنفيذ هو مجرد تكهنات.

وأكدت الاوقاف، أن المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة فى ذلك هو الموقع الرسمى للوزارة، وسنقوم بنشر كل ما يتصل بذلك مفصلا فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مؤكدين أنه فى الوقت الذى تعمل فيه الوزارة بأقصى ما تملك فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى ذلك فإن على الأئمة التفانى فى أداء رسالتهم العظيمة خدمة لدينهم ووطنهم ووفاء بواجبهم، والتحلى بما يليق بهم وبالرسالة العظيمة التى يحملونها.