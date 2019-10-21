شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يفتتح معرض "مصرية" لمنتجات المشروعات الصغيرة بنادى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، والدكتور شريف والى محافظ روتارى مصر، والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة معرض "مصرية" لمنتجات المشروعات الصغيرة بمقر نادى الجزيرة، وذلك فى إطار مبادرة روتارى مصر لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين روتارى مصر ونادى الجزيرة.

وأكد الدكتور شريف والى محافظ روتارى مصر، ضرورة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التى تسهم فى تحقيق وتسهيل التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة والفئات المستهدفة من العملاء، مشيرًا إلى أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 120 عارضًا وعارضة للمنتجات الصغيرة.

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وأضاف "والى" أن روتارى مصر يحتفل هذا العام بمرور 90 عامًا على تأسيسه والبدء فى إطلاق مشروعاته ومبادراته الاجتماعية الرامية لخدمة المجتمع المصرى وتحقيق التكافل والتوعية، كما لفت إلى أن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحابها يأتى فى سياق أهداف الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يتوافق مع الرؤية العامة والعلمية لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم الأفراد وإتاحة الفرص الكاملة لأصحاب المبادرات فى مختلف المجالات لا سيما أصحاب المبادرات الناشئة والصغيرة.

وتابع محافظ روتارى مصر إن الأندية الروتارية وأعضاءها فى مختلف المحافظات المصرية يعملون على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى سياق مجموعة المبادئ والأهداف التى يتبناها روتارى مصر والتى تتوافق مع الخطة العامة للدولة المصرية فى تحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة، حيث يسعى كافة أعضاء روتارى على تنظيم العديد من المشروعات والأنشطة ذات الأثر الاجتماعى دعمًا لكافة الفئات، خاصة المرأة والشباب باعتبارهم قوة المجتمعات وعصب اقتصادها الوطنى.