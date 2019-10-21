الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة الإحتفالية بكنيسة مارجرجس بالقصيرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم المعاون البطريركي للإيبارشية البطريركية ، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقصيرين وبمشاركة كلًا من الأب مجدي زكي راعي الكنيسة والأب عاطف أبو الخير الفرنسيسكاني وذلك للإحتفال بالمناولة الإحتفالية لـ 13 أبن وأبنة من أبناء الرعية،وفي كلمته أكد الأنبا باخوم على أهمية الفترة التحضيرية التي تعد أبنائنا لفهم وعيش الإفخارستيا واستقبال يسوع القائم من بين الأموات.

أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة. يعتبر هذا الطقس حدث هام في حياة الكاثوليك الدينية حيث يعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الكاثوليكية

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التقاليد المحيطة بالمناولة الأولى غالبًا ما تشمل تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، وعادًة ما يتم ارتداء ملابس خاصة. الملابس غالبًا ما تكون بيضاء بحيث ترمزإلى النقاء. الفتيات غالبًا ما يرتدين الثياب الفاخرة فضلًا عن اكليل من الزهور. وعادًة ما يتم اهداء الهدايا ذات الطابع الديني، مثل المسابح، كتب الصلاة، بالإضافة إلى التماثيل الدينية والرموز.