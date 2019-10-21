شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم ادخار الزوجة من مصروف المنزل دون علم زوجها ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول حكم ادخار الزوجة مبالغ مالية من مصروف المنزل الذى يتركه لها زوجها، والاستعانة به فيما بعد، دون علم زوجها.

وأجاب عن السؤال، خلال بث مباشر للصفحة اليوم، الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"لو كانت الزوجة تنفق من مصروف المنزل الذى يتركه لها زوجها فى متطلبات واحتياجات المنزل ويتبقى منه أى أنه يزيد عن احتياجات المنزل، وتدخره للإنفاق على المنزل أيضا فيما بعد فهذا جائز ولا شيء فيه".

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وتابع شلبى:"أما إذا كانت الزوجة تدخر من مصروف المنزل وتنفقه فى غير متطلبات المنزل كما خصصه لها زوجها فهذا لا يجوز".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.