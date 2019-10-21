الرى تقيم حفل عشاء لضيوف أسبوع القاهرة للمياه تحت سفح الهرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت وزارة الموارد المائية والري، حفل عشاء اليوم لكافة الوفود المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه تحت سفح الهرم تضمن عرض للصوت والضوء بمنطقة الاهرامات. ويهــدف الأســبوع بشــكل عـام إلـي تعزيـز الوعـي المائـى وتشــجيع الإبتــكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه والتعــرف علــى التحــركات العالميــة والجهــود المبذولـة لمواجهـة تلــك التحديات، بالإضافـة إلـى، تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة. يعقــد الحدث هــذا العـام تحــت عنــوان "الاســتجابة لنــدرة الميـاه" والــذي تــم اختيــاره ليعكــس مدى أهميــة هــذا الموضــوع الهــام لمجتمعاتنــا، وســوف يتــم مناقشــته من خلال خمســة محــاور فرعيــة متعلقــة بنــدرة الميــاه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه ، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضاً، والأبحاث والإبتكارات التى تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية ، بالإضافة إلى تعزيزآليات التعاون فى قطاع المياه، ويضــم كل محــور فرعــي العديــد مــن الموضوعــات المتنوعــة. Advertisements

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