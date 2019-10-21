شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام كوريا: مصر أم الدنيا.. ومكتبة الإسكندرية الأفضل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر



قال مون بيونج جون؛ القنصل العام بسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، إن مكتبة الإسكندرية من أعظم المكتبات في العالم، ولا يوجد مثيل لها في الوطن العربي. وأضاف القنصل العام كرويا، "أن مصر أم الدنيا، وعندما نتحدث عن مصر فهي الأهرامات وأبو الهول، وأبو سمبل، ومحمد صلاح وعمر الشريف، وأم كلثوم وغيرها". وأشار إلى أن الكوريين يتمنون الذهاب إلى مصر كثيرا للتعرف على حضارة السنوات، وأن الشعب المصري يعرف أيضا الكثير عن كوريا. Advertisements

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف خلال كلمته بالمحاضرة التى ألقاها بمكتبة الإسكندرية، أنه تعلم اللغة العربية وهى لغة ثرية ووصفها بأنها أصعب لغة على الكوكب ولكن تعلم اللغة لا ينتهى، مضفا أن الإسكندرية مدينة مميزة لابد أن يراها الكوريون ويوجد فيها آثار وتراث، منها مكتبة الإسكندرية الأقدم والأفضل فى العالم، مؤكدا أنه سيرسل تقريرا للخارجية الكورية لزيارة الكوريين إلى مصر وخاصة مدينة الإسكندرية والتمتع بها لما شاهده من كتب وتراث مميز.

وأوضح أنه وجد أكثر من 35 اختراعا مصريا منها "الأدوات الجراحية والأحذية ومستحضرات التجميل والزجاج والنبيذ ، وتحدث عن تطور كوريا مؤكدا أنها استغرقت 40 عاما للتخلص من الاحتلال اليابانى وتعلم الكوريين تطوير كوريا وكانت السرعة هى شعارهم للحصول على النجاح وأصبح المصطلح الكورى "بالى بالى" هو شعارهم ويعنى السرعة.