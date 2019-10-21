شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "عام مضى" لـ محمد خالد عمران بفنون جميلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، معرض الفنان محمد خالد عمران، المدرس المساعد بقسم التصوير بالكلية، بعنوان "عام مضى"، بحضور الدكتورة نرمين المصرى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نبيل، الأستاذ بقسم التصوير، والدكتورة نهاد عبد المنعم، رئيس قسم التصوير بالكلية، والدكتورة أسماء الدسوقى، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر المعرض حتى الخميس 24 أكتوبر الحالى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين.



افتتاح معرض عام مضى لـ محمد خالد عمران بفنون جميلة الزمالك

قال الفنان محمد خالد عمران، المدرس المساعد بقسم التصوير بالكلية، إن الأعمال تعبر عن ما نحارب من أجله، و لما لا نستطيع الاستسلام، لم أجد سوى نفسى أحدثها، فالكل فى حاله، ربما أجد الإجابة فى عالم الأحلام، ومعرض "عام مضى" يضم 7 لوحات بخامة الإكريليك.



عمل فنى بمعرض عام مضى لـ محمد خالد عمران بفنون جميلة الزمالك

جدير بالذكر أن محمد عمران حصل على درجة الماجستير فى التصوير الجدارى عام 2015، ويقوم بالعمل على رسالة الدكتوراه منذ عام 2016 و حتى الآن، و شارك فى العديد من المعارض الفنية الدولية، منها "بينالى بكين الدولى" بدورته الثامنة خلال العام الحالى 2019.

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ويتم تنظيم معرض الفنان محمد خالد عمران، المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، فى إطار نشر رسالة الفنون الجميلة فى المجتمع، من خلال زيادة الوعى الفنى والمجتمعى، ضمن النشاط المجتمعى و دور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان .



جانب من الحضور بمعرض عام مضى لـ محمد خالد عمران بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض عام مضى لـ محمد خالد عمران بفنون جميلة الزمالك



أعمال فنية بمعرض عام مضى لـ محمد خالد عمران بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض عام مضى لـ محمد خالد عمران بفنون جميلة الزمالك