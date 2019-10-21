شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد نادى عميدا لمعهد الدراسات الأسيوية بجامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور أحمد محمد نادى محمد، عميدا لمعهد الدراسات والبحوث الأسيوية جامعة الزقازيق، والدكتور شحته حسنى حسين محمود عميدا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق.

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