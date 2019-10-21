شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: ترامب مستعد لأى خيار عسكرى ضد تركيا حال احتاج الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، اليوم، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا، بسبب تصرفاتها في سوريا في حالة "الضرورة".

وقال الوزير لصحيفة "سي إن بي سي" ، ويلفريد فروست في مقابلة مسجلة بثت اليوم "نحن نفضل السلام في الحرب"، "ولكن في حالة الحاجة إلى عمل حركي أو عمل عسكري، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بذلك."

ورفضت وزارة الخارجية حسب الصحيفة ، التعليق على تصريحات بومبيو.

وقال بومبيو في إشارة إلى القوة العسكرية التي يقودها الأكراد: "لا يقتصر الأمر على حياة مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" ، بل الأقليات العرقية في المنطقة". وأضاف يرى حلفاؤنا ذلك بنفس الطريقة، حصلنا على التزامات حقيقية لحماية الأقليات العرقية في جميع أنحاء المنطقة من الأتراك في سياق التفاوض على هذا البيان. أعتقد أن العمل الذي أنقذناه أرواح ". ويسعى بومبيو أيضًا إلى إبعاد أعمال ترامب في الشرق الأوسط عن تصرفات سلفه. وكان ترامب أكد أمام الصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء أن الولايات المتحدة "لم توافق أبدًا على حماية الأكراد لبقية حياتهم".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد تركيا الأسبوع الماضي، عقب توغل القوات التركية وعدوانها على سوريا في منطقة الحدود الشمالية لسوريا.

Advertisements

ولدى سؤاله عما إذا كانت تصرفات ترامب تحاكي أوباما، أجاب بومبيو: "الأمر مختلف تمامًا"، وأضاف : "لم تكن تركيا - الدولة التي غزت تركيا، لقد أجرت توغلًا فيها، هي سوريا ، دولة ذات سيادة، لقد عملنا مع الأصدقاء الأكراد ، قوات سوريا الديمقراطية في نهر الفرات وأسفله ". وقال بومبيو "لقد شاركنا في تهديد خلافة داعش"، "لقد كان ذلك لصالح قوات سوريا الديمقراطية ، وكان ذلك لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي الواقع لمصلحة العالم، لقد التزمنا تمامًا بالالتزام الذي قطعناه على أنفسنا بالعمل معهم. " وقال بومبيو في إشارة إلى القوة العسكرية التي يقودها الأكراد: "لا يقتصر الأمر على حياة مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" ، بل الأقليات العرقية في المنطقة".

وكان نائب الرئيس مايك بينس أعلن يوم الخميس الماضى ، أن تركيا وافقت على وقف لمدة خمسة أيام في الهجمات حيث سهّلت الولايات المتحدة انسحاب المقاتلين الأكراد في المنطقة، واضاف بنس بعد الانسحاب المكتمل ، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء عقوباتها على البلاد .

ويتعرض الرئيس لانتقادات شديدة لقراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا ، والتخلي عن الأكراد ، الذين قادوا الحرب البرية ضد داعش. أدى الانسحاب إلى توغل تركيا في المنطقة الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً ، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له.

وانتُقد اتفاق وقف إطلاق النار على الفور حتى من قبل الحلفاء الجمهوريين للرئيس في الكونجرس ، الذين قالوا إنها أعطت تركيا كل ما تريده مع التخلي عن الحلفاء الأمريكيين، في المقابلة ، دافع بومبيو عن الاتفاق، قائلاً إنه "مقتنع تمامًا بأن هذا العمل ينقذ الأرواح".

كان عضو الكونجرس السابق في كانساس، حرجًا للغاية عندما بدا أن الرئيس باراك أوباما ينتهك "الخط الأحمر" لعام 2012 في سوريا بعدم تخويله بتوجيه ضربة عسكرية إلى البلاد على الرغم من الأدلة على أن قواتها استخدمت الأسلحة الكيماوية.