شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تنفى تغيير اسم جامعة زويل.. وتؤكد: قنوات الإخوان تختلق شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ما رددته بعض القنوات والمواقع التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، حول تغيير اسم مدينة زويل، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء مدينة زويل بالبرلمان اليوم الإثنين.

وأكد هاشم، أن اللجنة أبقت على اسم المدينة كما هى دون تغيير، وذلك تخليداً لاسم العالم الجليل أحمد زويل، وأن ما تقوم به القنوات الإخوانية، والمواقع التابعة للجماعات الإرهابية، شائعات الغرض منها تشويه صورة مؤسسات الدولة، وفى القلب منها مجلس النواب.

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الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وطبقا للقانون تستبدل عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار_ مدينة زويل _ بعبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.