شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألتقى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مساء اليوم، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، فى جلسة بمنزله لحل أزمة تأجيل مباراة القمة مع الزمالك واستبدالها بمباراة الجونة، وذلك بحضور مجلس إدارة النادى الأهلى.
ولازالت الجلسة مستمرة فى منزل الخطيب نظرًا لعدم قدرة رئيس النادى الأهلى على الخروج بسبب العلاج وفرض الأطباء الراحة على الخطيب.
كان الأهلى قد أصدر بيانًا أعلن فيه رفضه خوض مباراة الجونة فى الدورى إلا بعد أن يخوض مباراته أمام الزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع.
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