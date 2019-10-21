تحرير 1108 قضية تموينية متنوعة بعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 1085 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

في سياق آخر، حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، 1108 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، دقيق وأقماح، سلع تموينية، غش غذائي، مخالفات في مجال اللحوم والدواجن، الأسماك، سلع مجهولة المصدر، سجائر).