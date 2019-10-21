السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد زيت "صويا وعباد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة المحدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن توريد الزيت الخام يبدأ من أول ديسمبر المقبل وحتى منتصف الشهر، وتعقد جلسة فض المظاريف وجلسة البت، الأربعاء المقبل.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت عن طرح مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على بطاقات التموين، على أن يكون وصول زيت الطعام على فترتين؛ الأولى من يوم 10 حتى 25 أكتوبر الجاري والثانية من يوم 25 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبل.