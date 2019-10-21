مصر | إصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب، اليوم الاثنين، 7 أشخاص في حادثين منفصلين بمركزي الداخلة وبلاط في محافظة الوادي الجديد.



كان مدير أمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، تلقي إخطارًا يفيد وصول 7 أشخاص لمستشفى الداخلة العام، مصابين في حادثين منفصلين، حيث اسفر الحادث عن انقلاب سيارة بطريق قرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط - منفلوط أسفر عن إصابة كل من عبد الله إبراهيم عبد الله 50سنة، واصف خضر عبد الجليل، 39سنة، حسن السيد متولي 45 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



كما اسفر الحادث الثانى عن انقلاب سيارة بطريق مدينة موط – قرية الدهوس، التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من حسين أحمد محمد،71 سنة، إيمان يوسف علي، 23 سنة، رابحة علي محمد، 49 سنة، زينب علي محمد 55 سنة، بكدمات وجروح وكسور متفرقة بالجسم.



وجاري نقل المصابين لمستشفى الداخلة المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضرين بالحادثين، وجار إحالتهما للنيابة العامة للتحقيقات.