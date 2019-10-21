أخبار مصر | "الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع معهد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع معهد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع معهد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي "يونا للتدريب" بهدف تعزيز العلاقات المهنية والتدريبية والارتقاء بمستوى الصحفيين في كافة البلدان العربية والإسلامية.

وأكد جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، أن الاتفاق تم في اطار التعاون وتعزيز العلاقات وسعي نقابة الصحفيين المصرية للارتقاء بمستوى جودة التدريب وتقديم خدمات متميزة وفق أعلى مستويات من المهنية المتخصصة واعداد كوادر تدريبية قادرة على قيادة البرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية بالقطاعات المختلفة على المستوى المحلى والعربي والاقليمي.

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وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية في كافة أنماط الصحافة الورفية والإلكترونية علاوة علي عقد المؤتمرات والندوات العلمية.

من جانبة قال أحمد بن عبد الله الزهراني المدير التنفيذي لمعهد يونا للتدريب، إنه تم الاتفاق على توحيد الجهود والخبرات للسعي الى الارتقاء بمستوى التدريب وتنمية الموارد البشرية على مستوى الوطن العربي والعالم الاسلامي وصولا الى آفاق العالمية التي تؤهل الكوادر البشرية لاتخاذ المكانة اللائقة بين أقرانهم من كوادر الدول المتقدمة.

وقد أعرب أحمد شحاتة المستشار الإعلامي لمعهد اتحاد وكالات دول منظمة العالم الإسلامي عن سعادتة بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين حيث سيمثل تفعيل هذا البروتوكول الى تحقيق نقلة نوعية في المجال التدريبي على مستوى الوطن العربي والعالم الاسلامي انطلاقا مما سيوفره الجانبين من برامج تدريبية ومدربين محترفين وخبرات لإعداد الكوادر الصحفية والاعلامية القادرة على مواجهة التحديات في عالم الإعلام الجديد.