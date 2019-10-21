أخبار مصر | أثناء عودتها من الدقهلية.. وزيرة البيئة تتوقف وتحرر محضرًا لأحد المخالفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثناء عودتها من الدقهلية.. وزيرة البيئة تتوقف وتحرر محضرًا لأحد المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مساء الاثنين فريق عمل التفتيش البيئي التابع للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة خلال جولتها التفقدية التى بدأت منذ الصباح ولاتزال مستمرة وذلك خلال متابعتها لكافة الأوضاع البيئية ببنها بالتزامن مع التقلبات الجوية فى موسم نوبات تلوث الهواء الحادة.

ولاحظت د ياسمين خلال الجولة وجود حريق مخلفات زراعية بطريق بنها أثناء عودتها من المنصورة وعلى الفور وجهت بسرعة إطفاء الحريق وتم تحرير محضر على الفور لصاحب الحيازة الزراعية بناء على التنسيق مع الإرشاد الزراعى والمحليات.

وأكدت الوزيرة على جميع محاور التفتيش البيئى بالفروع الاقليمية بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات كمضاعفة حملات التفتيش لتجنب وجود حرائق والتي تزداد مخاطرها بالتزامن مع التقلبات الجوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين خاصة مع زيادة عدد ندوات التوعية هذا العام إلى ١٦٠٠ ندوة حتى تاريخه لتوعية المزارعين بأضرار الحرق والبدائل المتاحة للاستفادة منها.