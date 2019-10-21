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شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للنائب مصطفى سالم.. «المالية» تعزز ميزانية جامعة سوهاج بمليون جنيه(مستند) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعزيز البند المالى لجامعة سوهاج بمليون جنية أضافى لشراء سلع وخامات وصيانة بعض الالات والمعدات لتحسين الخدامات الطبية وذلك بموازنة جامعة سوهاج ( مستشفيات )، يأتى ذلك ردا على الطلب المذكى من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج.
وكانت جامعة سوهاج برئاسة د أحمد عزيز قد تقدمت بطلب لوزارة المالية لتعزيز الميزانية للعام المالى 2019 / 2020 مع مراعاة قانونية الضوابط المنظمة لقانون الاستحقاق وصحة وسلامة أجراءات الصرف وكان الهدف من التعزيز المالى هو شراء بعض المواد الطبية الخام وصيانة عدد من الاجهزة الطبية المعطله بالمستشفى والتى لها مطلب وأحتياج كبير لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى من محافظات الصعيد.
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