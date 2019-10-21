شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «حسن نصر الله أس البلاء وسبب الأزمة الطائفية في لبنان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول استمرار التظاهرات اللبنانية، رغم إعلان سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، عددا من القرارات الإصلاحية.
وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أعداد المتظاهرين في لبنان تخطت 1.5 مليون طبقا لآخر الإحصائيات، ويبدو أن هناك خلافات داخل حكومة الحريري».
وأضاف «هناك مخاوف من حدوث اشتباكات من قبل أنصار حزب الله وحركة أمل مع المتظاهرين»، معلقا «حسن نصر الله أس البلاء وسبب الطائفية في لبنان».
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