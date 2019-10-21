شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق: العلاقات بين مصر والكويت شهدت نقلة نوعية في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، بان هناك شراكة استراتيجية متينة بمعناها التكامل بين مصر والكويت عبر التاريخ، حيث إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان أول من أيد استقلال الكويت، كما أن الجنود الكويتيون حاربوا إلى جانب مصر في حرب أكتوبر المجيدة.

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وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، على شاشة «TeN»، أن، أن القوات المسلحة المصرية تقدمت من أجل تحرير الكويت في تسعينات القرن الماضي، في حرب الخليج الثانية، موضحًا أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس السيسي، فيما يتعلق بالعلاقات السياسية حيث أن هناك تطابق في وجهات النظر، ويؤيد الرئيس السيسي الحل السلمي للقضايا السياسية العربية، وهي نفس رؤية أمير الكويت.

وأشار، إلى أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى وجود استثمارات كويتية في مصر تقدر بـ15 مليار دولار و1250 شركة كويتية تعمل في مصر، حيث شجع قانون الاستثمار الجديد على ذلك.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وأبدى الشيخ جابر الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، سعادته بدعوته لزيارة مصر، مضيفاً: «لا أحسب نفسي ضيفاً عليها».