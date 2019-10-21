شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يبحث مع نقيب المهن السينمائية التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والمخرج عبدالحكيم التونسي.
تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين الوطنية للإعلام ونقابة المهن السينمائية، وأهمية عودة الإنتاج الدرامي والسنيمائي الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة، ويؤكد على ترسيخ قيم المواطنة والإنتماء.
كما بحثا خلال الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بأعضاء بالنقابة، حيت تم الاتفاق على جدولة ديون النقابة لدى الوطنية للإعلام والخاصة بمبالغ الاشتراكات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الوطنية للإعلام» يبحث مع نقيب المهن السينمائية التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.