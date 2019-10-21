شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يبحث مع نقيب المهن السينمائية التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والمخرج عبدالحكيم التونسي.

تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين الوطنية للإعلام ونقابة المهن السينمائية، وأهمية عودة الإنتاج الدرامي والسنيمائي الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة، ويؤكد على ترسيخ قيم المواطنة والإنتماء.

كما بحثا خلال الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بأعضاء بالنقابة، حيت تم الاتفاق على جدولة ديون النقابة لدى الوطنية للإعلام والخاصة بمبالغ الاشتراكات.