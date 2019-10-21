شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يودّع نظيره الكويتى بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة مساء اليوم، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذي قام بزيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، التقى في مستهلها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث سلمه رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

كما أجرى خلالها عدداً من اللقاءات والاجتماعات التي تستهدف دعم وتعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.