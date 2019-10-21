شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى أعمال «غرب آسيا وشمال إفريقيا» الشهر المقبل بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 6-7 نوفمبر المقبل منتدى أعمال «غرب آسيا وشمال إفريقيا»، بمشاركة 10 دول من آسيا وإفريقيا، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول غرب آسيا وشمال إفريقيا فى مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والإنشاءات ومشروعات التصنيع الغذائى والخدمات والنقل اللوجستى والسياحة والتعدين والكهرباء والطاقة والمنسوجات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع راهول كوليشيرات، السفير الهندى بالقاهرة، والتى تناولت ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات منتدى الأعمال واستعراض أهم الموضوعات التى سيتم طرحها على جدول أعمال المنتدى.

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وقال الوزير فى بيان للوزارة، أمس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لإنشاء مشروعات مصرية هندية مشتركة بالسوق المصرية بصفة خاصة، وبأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بصفة عامة.

من جانبه، أكد راهول كوليشيرات، السفير الهندى بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من منتدى الاستثمار بين دول غرب آسيا وشمال إفريقيا، والذى سيعقد الشهر المقبل بالقاهرة، لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادى بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف.

قال السفير الهندى بالقاهرة إن المنتدى يناقش موضوعات التكامل الإقليمى واتفاقيات التجارة الحرة والتجارة الرقمية والتصنيع والنقل اللوجستى وخدمات الشباك الواحد والشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائى والتعدين وتنمية المهارات.