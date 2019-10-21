شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: المعاش المبكر حق أصيل وسنبذل كل الجهود القانونية والنقابية المشروعة من أجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، بأن صرف المعاش المبكر للأطباء هو حق أصيل لهم، وأن المعاش ليس هبه من أحد، وإنما مقابل ما تم استقطاعه من أجور الأطباء طوال فترة خدمتهم، وأن النقابة ستبذل جميع الجهود القانونية والنقابية المشروعة.

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وقالت النقابة في بيان صحفي، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بدأت جلساتها لمناقشة الدعوى المقامة من النقابة ضد قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بعدم صرف المعاش المبكر للأطباء تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 نوفمبر 2019.

وأتاح قانون الخدمة المدنية امكانية تقدم أي موظف في الدولة بما فيهم الأطباء بطلب تسوية للمعاش المبكر ابتداءً من سن الخمسين وعلى الجهة المتقدم إليها توفير الاعتماد الخاص بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش، فتقدم بالفعل عدد من الأطباء لكنهم فوجئوا بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بعدم صرف المعاش طالما لديهم عيادة أو يعملون بأي شكل وعليهم الانتظار حتى بلوغ سن الخامسة والستين.

ودعت النقابة أي طبيب خرج على المعاش المبكر، وامتنعت وزارة التضامن عن صرف المعاش المستحق له بكتابة طلب بالانضمام للدعوى القضائية مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وقرار المعاش المبكر (قرار إنهاء الخدمة)، وطلب صرف المستحقات التأمينية من هيئة التأمينات والمعاشات مع إرفاق رفض هيئة التأمينات للصرف.