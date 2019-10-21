شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار النيابة.. «صحة الشرقية» تتسلم وحدة الغسيل الكلوي بـ«ديرب نجم المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفقة وكيل المديرية ولجنة فنية مكونة من وزارة الصحة والسكان ومحافظة الشرقية، بإستلام وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي ديرب نجم المركزي، بعد صدور قرار من المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق بتسليم الوحدة لمديرية الشؤون الصحية، بعد أن كانت بحوزة النيابة منذ أكثر من عام نتيجة التحقيقات في واقعة مرضى الغسيل الكلوي التي حدثت العام الماضي.

وقامت اللجنة بفض الشمع واستلام الوحدة، ووجه وكيل الوزارة بإعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي للوحدة والوقوف على حالة الماكينات والأجهزة الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة، وإمكانية تشغيل الماكينات من عدمه.

كما تم استدعاء الوكيل الخاص بماكينات الغسيل الكلوي ووحدة معالجة المياه، لعمل تقرير فني عن الحالة الحالية والعرض بما سيتم من إجراءات بشأنها.