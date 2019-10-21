شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تشن حملة تفتيش مكبرة على مقاهي النزهة استجابة لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المقاهي الكائنة بنطاق حي النزهة بمصر الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والمبادرات المجتمعية ومنها مبادرة «حق المواطن».

وقامت الحملة بالتأكد من مدى التزام تلك المقاهي بما ينص عليه قانون البيئة من اشتراطات بيئية منها وجود سجل بيئي، بالإضافة إلى مدى حصول المقاهي على تراخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة وغيرها من اشتراطات أخرى وفقا للجهات المشاركة بالحملة.

وشارك بالحملة الإدارة العامة للتفتيش البيئي والإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة البيئة والإدارة العامة لشرطة المسطحات التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة السياحة وحي النزهة، كما تستهدف الحملة أيضا تفعيل الرقابة المستمرة والمتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المخالفات.