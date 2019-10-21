شكرا لقرائتكم خبر عن «أنربك للبترول»: مشروع «CCR Go» ساهم في تغطية 43% من احتياجات السوق المحلي من البنزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكيميائي محمد على حسنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات- (انربك)، إن هناك مشاركة متميزة للشركة في المعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك) من خلال ورقتين بحثيتين في تطوير الصناعات البترولية.

وأشار رئيس مجلس إدارة انربك، في حواره مع الإعلامي سامح دراز، ببرنامج «حواديت شارعنا»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط، انه تشغيل مشروع CCR Go الجديد والخاص بانتاج البنزين في سبتمبر الماضي ساهم في تغطية 43% من احتاجات السوق المحلي للبنزين 92و95.

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وأكد رئيس مجلس إدارة انربك، أن هناك اتفاقية للتعاون المشترك بين انربك وجامعة الإسكندرية في المجالات الهندسية والمشروعات العلمية والبحثية ورفع الكفاءة العلمية للعاملين بقطاع البترول، في إطار الاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بها بإعداد كوادر قابلة لمواكبة أحدث التكنولوجيات المتقدمة.

وتفتتح وزارة البترول والثروة المعدنية، غدًا الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط «موك»، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار «مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط» بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الإقليمى في مجالات البترول والغاز.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة البترول والغاز.

ويشارك في أعمال المؤتمر نحو 250 متحدثًا على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطى عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز.