شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 1.4% ارتفاعًا في الصناعات التحويلية والاستخراجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 132.50 نقطة، أغسطس الماضى، (أولـى)، مقابل 130.65 خلال يوليو 2019 (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 1.4٪.

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وأفاد بيان للجهاز، الاثنين، بأن الرقـم القيـاسـى لصناعة المنتجات الغذائية 149.97 خلال أغسطس 2019، مقابل 129.96 يوليو السابق، بارتفاع قدره 15.40٪، مرجعا ذلك إلى توافر خامات الإنتاج وزيادة الطلب وزيادة كمية القمح المطحون.

أوضح أن الرقـم القياسـى لصناعة الورق ومنتجاته بلغ 148.06 خلال أغسطس 2019، مقارنة بشهر يوليو 2019، حيث بلغ 81.33، بارتفــاع 86.1%، وذلك طبقا لاحتياجات السوق، كما بلـغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة الفلزات القاعدية (يشمل الحديد والصلب- الألومنيوم- معادن أخرى) 69.56 خلال شهر أغسطس 2019، مقارنة بشهر يوليو 2019 حيث بلغ 73.82 بنسبة انخفاض قدرها 5.8%، وذلك بسبب انخفاض كمية الفحم الموردة للأفران وقلة الطلب.

أضاف أن الرقـم القيـاسـى لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بلغ 212.92 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019، حيث بلغ 345.31 بانخفاض قدره 38.3٪، وذلك طبقا للتوريدات والتعاقدات.