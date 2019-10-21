شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تشغيل محطة مياه شرب المستقبل بـ350 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية بتفقد بدء أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى لمحطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل بتكلفة مالية تصل لنحو 350 مليون جنيها.

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تابع نائب المحافظ بدء أعمال التشغيل التجريبي للمحطة التي يجري تنفيذها على مساحة إجمالية قدرها نحو 11 فدان بما يعادل نحو 46 ألف مترا مربعا، وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن 290 مليون جنيها للمرحلة الأولى، إضافة إلى 50 مليون جنيها للشبكات ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تشطيبات للمرحلة الأولى والتي تصل قدرتها التصريفية إلى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف مترا مكعبا يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع بالكامل.

ومن المنتظر أن يتم التشغيل الفعلي ودخول الخدمة للمرحلة الأولى من المشروع في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر 2019 وتستهدف المحطة تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل بالكامل، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

رافق نائب المحافظ اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جمال مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هاني سعيد نائب مدير فرع القناة لشركة المقاولون العرب وجمع كبير من القيادات التنفيذية بزيارة ميدانية لموقع مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل.

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل