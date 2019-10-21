شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الرئيس الإسرائيلى يكلف "جانتس" بتشكيل الحكومة ويمنحه مهلة 28 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة الإذاعة والبث الحكومى فى إسرائيل، أن الرئيس رؤفيلين ريبلين سيكلف غدا الثلاثاء رئيس تحالف "أزرق- أبيض" بتشكيل الحكومة الجديدة فى أعقاب انسحاب زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة.

وأكدت الهيئة أن أنه طبفا للقانون سيتم منح "جانتس" 28 يوماً من أجل قيادة مشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيلتقى بالكتل الحزبية من أجل توزيع الحقائب الوزارية .

جدير بالذكر، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو انسحب من تشكيل الحكومة، وأبلغ الرئيس الإسرائيلى باختيار شخصية أخرى للقيام بهذه المهمة.

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