شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إلى السعودية اليوم، الاثنين، في أول زيارة يقوم بها لحليف واشنطن الرئيسى فى الشرق الأوسط منذ تولى منصبه هذا الصيف، مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وسعي روسيا لزيادة نفوذها الإقليمي.

وبلغ التوتر بين واشنطن وطهران مستويات مرتفعة جديدة منذ مايو 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران عام 2015.

ونشرت الولايات المتحدة قوات لها في السعودية لتعزيز دفاعات المملكة في أعقاب هجومين على منشاتها النفطية الشهر الماضي.

وسيجتمع إسبر مع زعماء المملكة والقوات الأمريكية بها خلال الزيارة.