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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. بلومبرج: مصر ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: بشهادة عالمية.. «بلومبرج»: مصر ضمن أقوى 20 اقتصاداً عالمياً فى 2024.. القاهرة ساهمت فى الاقتصاد العالمى بنسبة 1.5 % خلال العام الجارى.. والدول الـ20 ستكون مسؤولة عن 85.5 % من إجمالى النمو.. سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: السيسى قاد إصلاحات شاملة وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار
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