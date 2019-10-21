شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة ورضيع فى إطلاق نار بولاية فيلاديلفيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت طفلة فى الثانية من العمر برصاصة قاتلة فى الجزء الخلفى من الرأس وحالة تبلغ من العمر 11 شهرًا فى حالة حرجة بعد حادثتى إطلاق نار منفصلتين فى فيلادلفيا.

وذكرت شبكة "سى ان ان" الامريكية أن الرضيع أصيب بالرصاص أربع مرات بما فى ذلك مرة واحدة فى الرأس أثناء وجوده داخل سيارة ليلة السبت. ووقع إطلاق النار حوالى الساعة 8 مساءً فى فيلادلفيا.

وبحسب التقرير أطلق أحد الاشخاص النار على منزل من الخارج فى ولاية فيلاديلفيا نتج عنه اصابة طفلة تبلغ من العمر عامين فى الجزء الخلفى من الرأس، نقلا عن تصريحات الشرطة. وقد توفيت فى مكان الحادث على الفور.

Advertisements

وقالت كريستين كولتر القائمة بأعمال مفوض شرطة فيلادلفيا معلقة على الحادث انه لا ينبغى أن يتعرض أى طفل للإطلاق نار وأفادت والدة الطفلة ذات العامين لشبكة ال "سى أن ان" عن حالة ابنتها موضحة انها اصيبت فى راسها وظهرها وحالتها مستقرة الآن فى المستشفى.

تدير شرطة فيلاديلفيا تحقيقا تحت اشراف مباشر من عمدة المدينة، ووفقًا للإحصائيات الرسمية كان هناك 270 ضحية قتل فى المدينة هذا العام.

وفى نفس السياق قالت جونسون هاريل ممثلة ولاية بنسلفانيا أن المشكلة الحقيقية هى الأشخاص الذين يلجئون إلى الاسلحة لحل مشكلاتهم وليست حرب العصابات أو المخدرات كما هو مشاع، موضحة أن الضرر الاكبر يحدث بسبب هؤلاء المختلين.

ودعت متخذى القرار لعمل تشريع لحل مشكلة الأسلحة فى الولاية.