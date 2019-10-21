فيديو وصور.. رئيس الوزراء يودّع نظيره الكويتى بمطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، مساء اليوم الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى قام بزيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، التقى فى مستهلها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث سلمه رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما أجرى خلالها عدداً من اللقاءات والاجتماعات التى تستهدف دعم وتعزيز أواصر العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات. Advertisements

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