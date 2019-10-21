"يديعوت أحرونوت": بنيامين نتنياهو ينسحب من تشكيل الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو انسحب من تشكيل الحكومة، وأبلغ الرئيس الإسرائيلى باختيار شخصية أخرى للقيام بهذه المهمة.
فيما نشرت وكالة الأنباء "رويترز" أن الرئيس الإسرائيلى قال، إنه سيتحدث مع الفصائل السياسية بشأن عزمه تكليف جانتس منافس نتنياهو لتشكيل الحكومة
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه قرر التخلى عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف فى أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة.
وقال نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليمينى إنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين.
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