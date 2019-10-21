شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نبذل مساعى حثيثة للخروج من تعثر التفاوض حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تبذل مساعى حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذى تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربًا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا.

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وأكد الرئيس فى ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات "أسبوع القاهرة الثانى للمياه" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري.