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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، نور محمود همام، الطالبة بالفرقة الثانية بقسم العمارة بالكلية، بحضور الدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، لحصول الطالبة على الميدالية الفضية بالبطولة الإفريقية فى التجديف، التى أقيمت فى تونس خلال الفترة من 14 - 16 أكتوبر الحالى، حيث حصلت الطالبة على المركز الثانى فى سباق زوجى مزدوج المجداف سيدات تحت 23 سنة، وحصل الفريق المصرى على المركز الأول فى البطولة. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الإثنين.

وقام الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد الكلية، بإهداء الطالبة شهادة تقدير، لدورها فى رفع اسم مصر عاليًا فى البطولات الدولية، كما عبر الدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية، عن سعادته بحصول الطالبة على الميدالية الفضية، متمنيا لها مزيد من التفوق فى المجال العلمى والرياضى .يأتى ذلك ضمن النشاط المجتمعى والدور الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



نور محمود همام ووالدها



شهادة التقدير

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تكريم طالبة بفنون جميلة الزمالك لتفوقها بالبطولة الإفريقية للتجديف



الفريق المصرى الحاصل على المركز الأول فى البطولة



نور محمود همام وصديقتها



تكريم طالبة بفنون جميلة الزمالك لتفوقها بالبطولة الإفريقية للتجديف



نور محمود همام ووالدها