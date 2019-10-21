"النقل " تقرر صرف 750 جنيها منحة المولد النبوى للعاملين بالسكة الحديد والمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة النقل صرف منحة قدرها 750 جنيه بمناسبة المولد النبوى لكافة العاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق والبالغ عددهم حوالى 68 ألف عاملا، وذلك تحت بند مكافأة تشجيعية . وأكد قرار وزارة النقل على صرف المنحة من بند الحوافز والمكافآت بموازنة كل جهة من الجهات المذكورة بالقرار المتمثلة فى هيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها وشركة مترو الأنفاق، على أن يتم تدبير اعتمادات هذه المنحة وصرفها فى حالة سماح موازنة كل شركة بذلك.

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