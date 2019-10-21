شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير الطلبة الوافدين" بالأزهر يعلن شروط إعداد معلمى الناطقين بغير العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عن الدفعة الأولى للبرنامج الدولى لإعداد معلمى الناطقين بغير العربية، حيث تمنح كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين شهادة من جامعة الأزهر، وفقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (266) لسنة 2019م لمن يجتاز البرنامج بنجاح، على أن يكون مقر الدراسة المحاضرات النظرية بكلية العلوم الإسلامية الأزهرية للوافدين بجامعة الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة، والجانب العملى بمعاهد البعوث الإسلامية (بنين - فتيات) والأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (بنين - فتيات) بالقاهرة.

وعن الفئات المستهدفة أوضح المركز أنهم معلمو اللغة العربية، العلوم الشرعية والمواد الثقافية، وجميع الراغبين فى التدريس للناطقين بغير العربية، وخريجو الجامعات المصرية الباحثون عن فرص عمل بمجالات تعليم الناطقين بغير العربية، والوافدون والأجانب ممن يبحثون عن التأهيل والتدريب فى هذا المجال.

أما عن مميزات البرنامج فهى الحصول على شهادة معتمدة من جامعة الأزهر، الدراسة على أيدى أساتذة من جامعة الأزهر على مستوى عال من الخبرة والتخصص، المعايشة اللغوية، من خلال الرحلات واللقاءات والندوات الموجهة للارتقاء بالجانب العملى (للطلاب الوافدين والأجانب بالنظام المكثف)، ترشيح أوائل الخريجين للتدريس بمراكز تعليم لناطقين بغير العربية داخل وخارج مصر، البرنامج مدعوم من الأزهر الشريف، ويتضح ذلك مقارنة بالبرامج المماثلة داخل مصر وخارجها، مناسبة البرنامج لجميع التخصصات الدراسية، تجمع المواد الدراسية بين الأصالة (مواد أزهرية أصيلة) والمعاصرة (التربوية والتقنية والمهنية)، مراعاة عدم تفرغ الدارسين طيلة أيام الأسبوع (الدراسة يومى الجمعة والسبت).

وفيما يخص شروط القبول بالبرنامج أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للأزهر أو المجلس الأعلى للجامعات، أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، أن يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة.

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أما الأوراق المطلوبة للالتحاق للمصريين أصل شهادة المؤهل الجامعى + صورتان منها، أصل شهادة الميلاد + صورتان منها، عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى، عدد (4) صور شخصية مقاس (4*6) حديثة، ملف للحفظ، أما الوافدون والأجانب: أصل شهادة المؤهل الجامعى + صورتان منها، صورة الإقامة سارية المفعول لمدة (6) شهور على الأقل، عدد (2) صورة من جواز السفر على أن يكون سارى المفعول لمدة (6) شهور على الأقل، عدد (4) صور شخصية مقاس (4*6) حديثة، استيفاء استمارة الأمن، ملف للحفظ.

وعن مصروفات البرنامج للمصريون: يسدد (2500 جنيه مصرى فقط لا غير) فى بداية كل فصل دراسى، أما الوافدون والأجانب: (3000 دولار أمريكى فقط لاغير) يسدد فى بداية العام الدراسى.

وللتواصل: http://www.azhar.edu.eg/islamicforforeigners

[email protected]