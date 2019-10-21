شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطلق غدا الحملة الإعلامية للأسر البديلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزيرة التضامن الاجتماعىّ غدا الثلاثاء الحملة الإعلامية الخاصة بالأسر البديلة بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة والتأكيد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أكدت أنها تدعم التوجه نحو تشجيع منظومة الأسر البديلة والتى تتولى تربية الطفل اليتيم سواء كانت أسرة لا تنجب أو أسرة لديها أطفال وتتكفل بتربية الطفل اليتيم وسط أبنائها لينشأ فى البيئة الطبيعية له وأن إجمالى عدد الأسر البديلة عن عام 2018 بلغ 11 ألفا و241 أسرة وأن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية فضلا عن توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة
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