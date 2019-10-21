شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع كبار المسئولين بمنظمة التعاون الإسلامى وانتخاب مصر رئيسا لهيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم اجتماع كبار المسئولين بمنظمة التعاون الإسلامى، حيث تم انتخاب هيئة المكتب والتى تمثلت فى جهورية مصر العربية رئيسا والمملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال نائبين للرئيس كما تم التوافق على اختيار الأمانة العامة للمنظمة كمقرر للاجتماع، ثم اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل من الحضور.

وبعد مناقشة ورقة العمل للاجتماع والتى تناولت الموضوعات ذات الألوية بالنسبة للدول الأعضاء فى مجلس مياه المنظمة حيث اشتملت هذه الموضوعات على عدد من الموضوعات الفنية التى من أهمها شبكة مراقبة المياه ونظام الإنذار المبكر وتحدث فى هذا الموضوع ثلاث من الدول الاعضاء وهى مصر والسعودية وأوزبكستان بعرض تجربة ورؤية كل دولة، والموضوع الثانى هو إدارة وتوفير المياه فى قطاع الزراعة كأكبر مستهلك للمياه على مستوى الدول الاعضاء وكيفية إدارة هذا القطاع فى إطار ندرة المياه، حيث استعرضت مصر أهم الإجراءات التى يتم اتخاذها على مستوى الدولة فى هذا الإطار وقدمت مصر بعض التجارب الناجحة لبعض المزارعين عن توفير المياه ذلك على زيادة الإنتاجية وتحدثت المملكة المغربية عن تجربتها فى الإدارة الناجحة للمياه الجوفية.

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وتم اعتبار العروض بمثابة تعارف على الأمانة الفنية للدول فى موضوعات التحديات على أساس أن يتم اعتبار هذه العروض بمثابة انطلاقة نحو التعاون بين الدول وتبادل الخبرات، واستعرض الاجتماع ومتابعة التقدم المحرز فى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي.

كما تم عمل عرض حول مشاركة الاتحاد الأوروبى مع دول منظمة التعاون الإسلامى فى الأنشطة المتعلقة بالمياه، ثم قام البنك الإسلامى للتنمية بعمل عرض حول تعبئة الموارد فى القطاع المائي.