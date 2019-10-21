شكرا لقرائتكم خبر عن صورة الزعيم عبد الناصر تتصدر معرض بسوتشى بمناسبة المنتدى الإفريقى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واجهة معرض الصور الذي نظمته وكالة أنباء تاس الروسية بمناسبة قمة إفريقيا - روسيا والمنتدى الاقتصادي الإفريقى الروسى، اللذين تستضيفهما مدينة سوتشى الروسية خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة زعماء روسيا وإفريقيا.

وظهر الزعيم عبد الناصر، في الصورة وهو يقلد وسام النيل لرائد الفضاء الروسي الشهير يوري جاجارين.

ويضم معرض الصور المقام بمقر القرية الأوليمبية بمدينة سوتشي الروسية، 170 صورة، ترصد مراحل تطور العلاقات الروسية الإفريقية ، بالإضافة إلى الحياة بالبلدان الإفريقية، كما يشمل الجزء الأكبر من المعرض صورًا للبلدان الإفريقية التي يشارك ممثلوها في قمة ومنتدى سوتشي ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بإفريقيا.



كما يتضمن المعرض أيضا صورا لبعض المناظر الطبيعية الصحراوية والنخيل، والحيوانات المحلية، و الأزياء الوطنية، وصورا للمدن الحديثة بإفريقيا والزعماء المشاركين بالاجتماعات الروسية الإفريقية.