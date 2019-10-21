"السلع التموينية" تطلق مبادرة لقبول مصانع عصر واستخراج زيت الطعام الخام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مبادرة معاينة لقبول مصانع عصر واستخراج زيت الطعام الخام (إنتاج محلي صويا أو عباد)، واشترطت ألا تقل القدرة الإنتاجية للمصانع عن 3000 طن شهريا من زيت الصويا الخام أو 2000 طن شهريا من زيت العباد الخام.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لتحديد طاقات العصر، ومدي تلبيتها لكميات التوريد ، وتحديد قدرات المصنع واستيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة، وأضافت ستقوم اللجنة بتحديد مدى مطابقة الإنتاج من الزيوت الخام للمواصفات القياسية المصرية المطلوبة.

وشددت الهيئة على ضرورة قيام المصانع باستيفاء المستندات المطلوبة والتي تتضمن صورة عقد تأسيس المصنع، صورة السجل التجاري وصورة شهادة السجل الصناعي ، صورة البطاقة الضريبية وسابقة الأعمال في مجال عصر وتوريد الزيوت الخام (صويا / عباد) بالإضافة إلى بيان حجم التعامل البنكي معتمد من البنك أو البنوك المتعامل معها وصورة شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة على أن تقدم الأصول للإطلاع.

وأكدت أنه في حالة قبول المصنع بعد اجتيازه لشروط التأهيل من اللجنة سيتم اعتماده في سجل موردي الزيت الخام المحلي بالهيئة.