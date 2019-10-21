البابا تواضروس يصل فيينا قادما من باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- أ ش أ
وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قادما من فرنسا في إطار جولة رعوية في أوروبا.
كان في استقبال البابا السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا والوزير مفوض هالة يوسف نائب السفير والقنصل العام محمد فرج وقيادات الكنيسة القبطية وعدد من الأقباط.
ومن المقرر أن يجري البابا فحوصات طبية على العمود الفقري ويدشن كنيسة جديدة إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى وتستمر الزيارة عدة أيام.
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