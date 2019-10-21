​ النواب يوافق على قرض بـ53 مليون يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة أ ش أ:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرض بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة بقيمة 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية.

وناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 53 مليونًا و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.

وقالت اللجنة - في تقريرها- إن الاتفاق جاء مواكبًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للنهوض بجميع مجالات الاقتصاد المصري وتقليل نسبة الفقر بخلق فرص عمل جديدة والتركيز على الاهتمام بالبيئات الصحراوية التي تعاني من الظروف المناخية والحياتية القاسية في إطار تكامل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية مع محاور المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان وبما يعظم من استخدامات الموارد الطبيعية والعائد والمردود الاقتصادي.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة (أبوالريش الياباني) من مليار و560 مليون ين ياباني إلى مليار و983 مليون ين ياباني.